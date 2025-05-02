Военкоры сообщили об ударе по Харькову

По Харькову был нанесен удар, в городе произошла серия взрывов, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Как пишут авторы канала, целью удара стали объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Информацию об атаке также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Он сообщил об атаке дронов, призвав местных жителей находиться в укрытиях.

До этого воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Также сигнал воздушной тревоги прозвучал в подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине в период с 26 апреля по 2 мая. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.