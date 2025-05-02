ВС России освободили четыре населенных пункта

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили четыре населённых пункта за неделю.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В ходе активных наступательных действий освобождён населённый пункт Горналь Курской области — последний населённый пункт... В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Дорошовка в Харьковской области.