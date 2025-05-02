В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров

Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на главу муниципального образования города Андрея Кравченко.

"Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)", - говорится в сообщении.

Жителям первой береговой линии Новороссийска при включении сирен сигнала "Внимание всем!" при нахождении дома не рекомендуется подходить к окнам. Важно укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Опасно находиться на открытом пространстве около моря. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.