На телах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены нацисисткие шевроны. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса с позывным из группировки войск «Север» с позывным «Витязь», его цитирует РИА Новости.

«На уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках обнаружены шевроны с нацистской символикой», — поделился «Витязь».

Ранее российский боец с позывным Лига рассказал, что солдаты ВСУ на границе Курской и Сумской областей сломлены.