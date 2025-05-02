В Крыму объявили беспилотную опасность

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Крыму. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), передает ТАСС.

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«Беспилотная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

До этого режим опасности атаки беспилотников вводился в Северной Осетии.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат над российскими регионами. В частности, в Крыму и над акваторией Черного моря были ликвидированы 89 и 23 беспилотника соответственно.

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Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».