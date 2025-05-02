Раскрыта цель российского удара в Запорожье

Ночью в подконтрольном Киеву Запорожье повреждения получил локомотиво-ремонтный завод, сообщили в Telegram-канале «Украинские железные дороги».

Там уточнили, что завод подвергся «массированной атаке».

«Чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов», — говорится в публикации.

Пострадавших не было, к утру пожар на заводе потушили.

Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что не менее 28 взрывов прозвучало в Запорожье. По его словам, в населенном пункте была слышна стрельба.