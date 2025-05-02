ВС РФ поразили в Одессе предприятие по производству беспилотников

Вооруженные силы (ВС) России атаковали предприятие Spaitech в Одессе, занимающееся производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило добровольческое подразделение «Росич» в Telegram-канале.

Отмечается, что удар пришелся по зданию на улице Картамышевская, дом 9Б . По этому адресу находится производственное помещение НПП «Спайтех».

Известно, что предприятие заключало контракты с Министерством обороны Украины.

До этого сообщалось, что российские военные использовали в Одессе уникальные дроны. Как писал Telegram-канал «Военный осведомитель», некоторые предполагают, что это могут быть новые реактивные «Герани-3».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.