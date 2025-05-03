Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю

ДУБАЙ, 3 мая. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за очередной ракетный удар по Израилю. Представитель движения Яхья Сариа утверждает, что силы повстанцев атаковали "гиперзвуковой баллистической ракетой" военный объект в районе Тель-Авива.

"Ракетные войска Йемена провели операцию, атаковав израильский военный объект к югу от оккупированного района Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Ракета успешно достигла цели, системы перехвата не смогли ее сбить", - сказал представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

Ранее армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. В сообщении армейской пресс-службы говорится, что ракета была перехвачена прежде, чем смогла достичь израильского воздушного пространства. В ряде районов страны прозвучали сирены, предупреждающие о ракетной опасности.