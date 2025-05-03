Израиль решил расширить военную операцию в Газе

Израиль собирается расширить операцию в секторе Газа, передает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

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По его словам, решение было принято после заседания кабинета безопасности премьера Биньямина Нетаньяху в пятницу, 2 мая. Расширение операции может произойти в течение нескольких дней, вскоре израильские власти начнут призывать десятки тысяч резервистов.

«Активизация кампании произойдет на фоне давления на Нетаньяху как внутри страны, так и за рубежом, требующего найти выход из тупика в войне с [палестинским радикальным движением] ХАМАС, которая длится уже более 18 месяцев», — отмечается в материале.

Как уточняет Bloomberg, после окончания перемирия в марте израильские войска и танки заняли примерно треть территории Газы и заблокировали доставку гумпомощи более чем 2 млн жителей сектора. ХАМАС продолжает контролировать прибрежную полосу и удерживает 59 заложников, которые были захвачены во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.