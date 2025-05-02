В ночь на 2 мая Севастополь пережил самую масштабную атаку беспилотников за этот год. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, на подлете к городу более 50 дронов были уничтожены, а также несколько морских беспилотников в акватории Черного моря.

— Очевидно, что этой атакой укронацисты хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать. Не получилось, — заявил губернатор.

Развожаев уточнил, что никто не пострадал при массированной атаке, говорится в его Telegram-канале.

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Ранее в Минобороны заявили, что за ночь на 2 мая был уничтожен 121 украинский беспилотник над территорией России.