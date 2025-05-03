Подсчитано число запущенных по территории России беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово атаковали Краснодарский край, Ростовскую область и Крым этой ночью. Как сообщает Telegram-канал Shot, было сбито более 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Обломки дронов оказались разбросаны по улицам городов. По предварительной информации, пострадавших нет, однако были повреждены несколько жилых домов.

Российский регион атаковали беспилотники

2 мая Минобороны РФ сообщало, что над регионами России в ночь на 2 мая был сбит 121 ударный дрон ВСУ. Большая часть из них уничтожена над Крымом — 89, еще 23 — над акваторией Черного моря.