ВС РФ начали штурм Покровска

По сообщению ряда военных каналов, Вооруженные силы России начали городские бои в Покровске на западе ДНР.

Подразделения штурмуют южные кварталы города, пишет "Военное дело".

Боевые действия идут в микрорайонах Лазурный и Шахтерский. Ранее 225-й полк взломал линию украинской обороны в лесополосах на подступах к городу.

Неделю назад представитель силовых структур сообщил ТАСС о зачистке села Котлино к западу от Покровска и больших потерях ВСУ в этом районе.

Российские войска обошли город с юга и перерезали трассу, соединяющую его в Днепропетровской областью.

Зеленский назвал ситуацию на Покровском направлении "жесткой".