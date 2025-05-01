Литва заявила о планах закупить средства ПВО дальнего радиуса
Литовские власти собираются закупить системы ПВО дальнего радиуса действия на несколько миллиардов долларов, заявила глава минобороны страны Довиле Шакалене. Ее цитирует ТАСС.
«В среднесрочной перспективе мы проведем анализ ситуации с системами ПВО, на основе которого будет сделан выбор закупаемого оружия. На это может быть направлено несколько миллиардов евро», — сообщила министр.
Отмечается, что под среднесрочной перспективой власти понимают период до 10 лет.
В апреле Евросоюз отказал Эстонии и Литве в выделении денег на создание «стены для беспилотников» на границе с Россией. Один только Таллин просил около €12 млн. Теперь государствам придется искать дополнительные источники финансирования для реализации этой задумки.
До этого сообщалось, что шесть собственных систем ПВО Литва отдала Украине.