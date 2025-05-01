США обвинили в передаче Украине нерабочих F-16 со свалки

США передают Украине нерабочие истребители F-16, которые хранятся на свалке авиационной техники. Их поставляют в качестве источника запчастей, написал портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС.

Журналисты утверждают, что нерабочие самолеты передают в качестве источника запчастей для F-16, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Эти F-16 были сняты с активного использования в США и не пригодны для прилетов. Что важно, в них отсутствуют такие критически важные компоненты, как двигатель или радар, и их невозможно восстановить для оперативного использования», — сказал источник издания.

Ранее командование ВВС Украины пожаловалось на F-16. «Дальность поражения F-16 составляет примерно треть от дистанции, с которой по нам ведется огонь», — сказал украинский офицер.