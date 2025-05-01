Раскрыто число дронов ВСУ, участвовавших в атаке на рынок в Алешках

Зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что в атаке на рынок в Алешках участвовали около 30 FPV-дронов ВСУ.

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"На Алешкинский рынок был очень мощный налет", - приводит РИА "Новости" слова Черевко.

Он отметил, что по предварительным данным было около четырех атакующих волн, в которых участвовали около 30 ударных дронов.

По словам Черевко, когда врачи и спасатели ехали на рынок, то атака продолжалась, но ни один водитель не отказался, хотя была угроза оказаться под ударом.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что дроны пытались добить раненых, после первых ударов.

В МИД РФ ранее заверили, что все виновные и причастные к этой варварской атаке будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом.