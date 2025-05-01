Разведывательный корабль Германии прибудет в соседнюю с Россией страну

Разведывательный корабль ВМС ФРГ FGS Oker прибудет в четверг, 1 мая, в порт Хельсинки. Судно будет находиться в Финляндии до 5 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финских военно-морских сил.

В ведомстве пояснили, что корабль будет пришвартован в порту Хернесаари. Во время планового визита судно пройдет техническое обслуживание, пополнит запасы.

В рамках визита посещение корабля для публики не предусмотрено.

Согласно данным Marinetraffic, утром судно двигалось в направлении Хельсинки со скоростью около 11 узлов в Финском заливе.

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FGS Oker — это 83-метровый разведывательный корабль шириной 14 метров, предназначенный для длительных операций. Экипаж насчитывает около 90 человек.

Напомним, что в марте 2019 года FGS Oker зашел в Клайпедский порт по случаю очередной годовщины членства Литвы в НАТО. Моряки приняли участие в торжествах в Паланге, встретились с командованием ВМС Литвы.