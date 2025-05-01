Разведывательный корабль Германии прибудет в соседнюю с Россией страну

Немецкий разведывательный корабль FGS Oker в четверг, 1 мая, прибудет в порт Хельсинки для проведения технического обслуживания. Об этом сообщили финские военно-морские силы.

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Судно пробудет в Финляндии до 5 мая и будет пришвартовано в порту Хернесаари.

По информации финских ВМС, FGS Oker прибывает в Хельсинки для планового технического обслуживания и пополнения запасов. До этого корабль находился вблизи территории Финляндии.

На борту корабля находится около 90 человек.