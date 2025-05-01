Половина личного состава ВСУ ушла в «самоволку» или дезертировала из-за нарушений прав военнослужащих на Украине, рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Владимир Зеленский поддерживает и даже заставляет осуществлять отдельные реформы в армии, но все еще держит на должности главкома генерала Александра Сырского, склонного к тому, чтобы «все покрыть и порешать».

Безуглая заметила, что этой идеологии придерживается и министр обороны Рустем Умеров.

«В результате половина нашей воюющей армии находится в самовольном оставлении части», — подчеркнула парламентарий.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тыс. человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тыс. человек.