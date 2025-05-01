Пентагон реформирует систему закупок армии США

Система закупок армии США должна быть реформирована, чтобы, в частности, к 2027 году войска уже начали получать дальнобойное ракеты. Соответствующее распоряжение главы Пентагона Пита Хегсета опубликовано на официальном сайте Минобороны США.

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Ответственным за выполнение распоряжение назначен министр армии Дэниел Дрисколл.

Среди других пунктов реформы — внедрение к 2026 году в каждую дивизию беспилотных систем, использование к 2027-му систем управления на базе искусственного интеллекта, к 2028-му -— модернизация промышленности для наращивания производства боеприпасов.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что спутники Kuiper компании Amazon могут адаптировать под военные задачи.