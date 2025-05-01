В Сети опубликовали жестокое видео удара по рынку в Алешках

В интернете была опубликована видеозапись первого удара по рынку в Алешках Херсонской области.

Взрыв происходит рядом с группой людей, один из которых впоследствии начинает отползать, а других не видно из-за огня и дыма. Как утверждается, на видео первый из ударов ВСУ.

Украинские войска, как сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. По предварительным данным, погибли не менее 7 человек, не менее 20 ранены. Также Сальдо заявлял, что после первой волны ударов по рынку ВСУ "направили FPV-дроны для добивания выживших".