Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников

Российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам, цехам производства БПЛА и местам скопления безэкипажных катеров, пояснили в пресс-службе.

Крупную группу иностранных наемников ВСУ заметили на юге ДНР

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили у линии фронта на южнодонецком направлении крупную группу иностранных наемников.

Все они принимают участие в боевых действиях в составе 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.