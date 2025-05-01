Сальдо: ВСУ последние месяцы планомерно обстреливали машины скорой помощи

Украинские войска последние месяцы планомерно наносили удары по автомобилям скорой помощи в Херсонской области, и поэтому сейчас, после обстрела рынка в Алешках, когда нужно эвакуировать людей, машин не хватает. Об этом сообщил 1 мая губернатор региона Владимир Сальдо в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсетях.

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Ранее «Парламентская газета» написала, что 1 мая в 9:30 мск украинские боевики ударили по центральному рынку в городе Алешки FPV-дронами, в результате чего не менее семи человек погибли и свыше 20 получили ранения. А после украинская армия направила к рынку новые FPV-дроны для добивания выживших, отметил Сальдо.

По его словам, со вчерашнего дня ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области, расположенных возле береговой линии Днепра.

«Вечером в стиле «лесных братьев» бандеровской старины сбрасывал снаряды и сбрасывал боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений, а утром продолжил обстрелы самым варварским способом по рынку в городе Алешки», — рассказал губернатор.

По его словам, «самая большая кровожадность» заключается в том, что перед этим все последние месяцы вооруженные силы Украины планомерно «выбивали» машины скорой помощи, и сейчас, когда требуется эвакуировать людей, их не хватает.