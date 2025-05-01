В Польше заявили о планах по закупке противотанковых снарядов

Польская армия закупит несколько тысяч противотанковых снарядов на $64 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании MESKO.

В пресс-службе уточнили, что в армию будут поставлены нескольких тысяч единиц боеприпасов среднего калибра (30 мм), предназначенных для поражения бронированных целей на расстоянии до 4000 метров.

В компании отметили, что контракт с Агентством по вооружению включает производство и поставку 30-миллиметровых боеприпасов двух типов: многоцелевой трассирующий снаряд с самоликвидатором MP-T/SD и подкалиберный трассирующий снаряд с вольфрамовым сердечником, с оперением APFSDS-T.

«В 2026-2028 годах MESKO поставит польской армии несколько тысяч снарядов обоих типов. Стоимость контракта составляет около 240 млн злотых», — пояснили в пресс-службе.

Ранее евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик сообщил, что польские промышленные площадки за год производят боеприпасы в количестве, достаточном только для одной недели интенсивных боевых действий.