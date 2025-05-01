Times раскрыла, когда у Киева закончится оружие без США
Если президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в разрешении конфликта на Украине, поставки вооружения Киеву прекратятся в течение шести месяцев.
Об этом сообщила газета The Times.
«В случае ухода США от посредничества в урегулировании конфликта на Украине поток оружия Киеву закончится через полгода», — пишет издание.
Там уточнили, что Украина окажется в затруднительном положении, если будет лишена доступа к современным системам противовоздушной обороны и баллистическим ракетам, применяемым Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по российским логистическим маршрутам.
Трамп разблокировал продажу оружия на Украину
Ранее администрация США уже приостанавливала финансирование новых поставок вооружений Украине и рассматривала возможность заморозки передачи ранее запланированного оружия. Это происходило на фоне заявлений о нежелании Трампа продолжать поддержку Киева и его стремлении завершить конфликт как можно скорее.