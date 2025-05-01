Командир Антей: украинцы в шоке от разрушительной мощи «Солнцепеков»

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Солнцепёк» вселяет ужас в украинских военных, они в шоке от разрушительной мощи этого оружия, рассказал RT командир одной из таких систем с позывным Антей.

«Оружие очень грозное. Они очень сильно его боятся, разрушительная мощь огромная. Добирается до личного состава, спрятавшегося в любых укрытиях: подвалы, доты, дзоты, дома, блиндажи — вообще неважно. И необязательно попадать в центр блиндажа», — сказал военнослужащий.

Если снаряд упадёт рядом с позициями, поражение личного состава противника гарантировано, подчеркнул он в сюжете военкора RT Хассана Нассра.

Боевые части ракет «Солнцепёка» состоят из двух компонентов: горючей смеси и детонатора. Когда ракета попадает в цель, горючая смесь распыляется в воздухе и образует облако, которое проникает во все щели. После взрыва формируется огненный шар и возникает мощная ударная волна, создающая сверхсильное давление на обширной территории.

В «Ростехе» ранее сравнили обновлённые тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и «Тосочка» по поражающему действию с тяжёлыми авиабомбами.