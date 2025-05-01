Обстановку на херсонском направлении можно назвать напряженно-стабильной. Об этом заявил командир бронегруппы «Днепра», Герой России, офицер с позывным Ольха в разговоре с РИА Новости.

По словам офицера, его танковой группе чаще всего приходится выезжать на подавление огневых точек по просьбе штурмовиков или сталкиваться с украинскими базами квадрокоптеров.

«Натовское вооружение оценить можно по-разному. Они горят хорошо. Вот что я скажу — хорошо горят!» — сообщил он.

Как уточняет агентство, Ольха уже участвовал в девяти вооруженных конфликтах. Он прошел бои на территории Афганистана, Югославии и Приднестровья.

Российские бойцы захватили оружие НАТО в Курской области

Ранее бывший украинский военный с позывным Лютик, перешедший на сторону России, заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины самостоятельно учились пользоваться западной техникой, поставленной Киеву. Для этого в их в распоряжении была переведенная инструкция.