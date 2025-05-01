Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбирают жилье у русскоязычных жителей Херсона, с собственниками объектов недвижимости обращаются жестоко. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.

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«Были случаи, когда с русскоязычными собственниками домов поступали очень жестоко. При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское», — рассказал представитель подполья.

Он отметил, что активнее всего в конфискации жилья участвуют бойцы из западных областей Украины. Представитель подполья подчеркнул, что Херсон искусственно заселяется людьми с запада страны.

РИА Новости: ВСУ накапливают силы в Херсоне, военные выселяют жителей из домов

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о накапливании сил ВСУ на правом берегу Днепра. По его словам, из Николаева регулярно выезжают небольшие автобусы в сторону Херсона.