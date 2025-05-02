Представитель хуситов заявил об ударе по базе израильских ВВС Рамат-Давид

Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли ракетный удар по базе ВВС Израиля Рамат-Давид, которая расположена на севере страны. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска <…> провели военную операцию, совершив удар по авиабазе израильского противника Рамат-Давид, расположенной к востоку от оккупированной Хайфы, с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - заявил Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, ракета "успешно достигла своей цели, системы ПВО не смогли ее перехватить".

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.