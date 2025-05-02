Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области спустя три часа

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 5:07 по московскому времени, ее отменили спустя три часа. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА!" - написал чиновник. Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат над российскими регионами. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

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