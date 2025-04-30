Хуситы ударили по израильским объектам в Тель-Авиве и Ашкелоне

Йеменские хуситы ударили четырьмя беспилотниками по израильским объектам в Тель-Авиве и Ашкелоне. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на Вооружённые силы Йемена.

«Мы провели двойную военную операцию по жизненно важным и военным объектам израильского противника в оккупированном районе Яффа с использованием трёх беспилотников типа «Яффа», — уточнили в материале.

Также хуситы атаковали одним беспилотником критически важный объект в Ашкелоне.

Ранее хуситы дважды за сутки атаковали израильскую авиабазу Неватим.