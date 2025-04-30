Хуситы сообщили об ударе по авианосцу США Carl Vinson

Представитель йеменских хуситов заявил о нанесении удара по американскому авианосцу Carl Vinson в Аравийском море. Об этом сообщает Al Masirah.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию в Аравийском море против американского авианосца Carl Vinson и сопровождающих его военных кораблей с использованием нескольких беспилотников», — сообщил источник.

США с середины марта ежедневно наносят удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Боевые действия были начаты после того, как они объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.

Штаты воюют с хуситами не только нанесением ударов, но и введением ограничений. Так, США ввели санкции в отношении трех судов за связи с хуситами

30 апреля правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) ввело запрет на проход по Красному и Аравийскому морям для судов Великобритании.