Индия закрыла воздушное пространство для самолетов из Пакистана

Индия временно закрывает свое воздушное пространство для самолетов, которые связаны с Пакистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационное уведомление NOTAM.

Отмечается, что запрет будет действовать с 30 апреля до 23 мая. Он распространяется на все самолеты, которые были зарегистрированы в Пакистане, а также принадлежат любым пакистанским структурам, включая авиакомпании или военные рейсы. При этом, уведомление предполагает, что срок запрета может быть продлен.

«Воздушное пространство Индии закрыто для всех зарегистрированных в Пакистане самолетов, а также для самолетов, эксплуатируемых, принадлежащих и арендованных пакистанскими авиакомпаниями или операторами, включая военные рейсы. Ограничение действует от уровня земли до неограниченной высоты <...> дата окончания является предполагаемой», — сказано в сообщении.

Ранее Индия обвинила пакистанских военных в том, что они открыли огонь на границе.