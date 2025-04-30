Президент РФ Владимир Путин заявил, что немецкие танки с крестами, замеченные на линии фронта, вызывают ассоциации с событиями времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Российская газета».

По данным газеты, российский лидер сделал ряд заявлений по текущей повестке во время выступления на марафоне «Знание. Первые».

«Сегодня, когда мы видим на Украине танки с крестами немецкого производства, конечно, здесь возникают некоторые ассоциации. Никуда от этого, к сожалению, не уйти», — отметил Путин.

Ранее газеты The Telegraph и Tagesschau сообщили, что произведенные в Германии танки Leopard 2 оказались фактически бесполезны в условиях украинского фронта.