Путин: кресты на немецких танках на Украине вызывают ряд ассоциаций

Илья Родин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что немецкие танки с крестами, замеченные на линии фронта, вызывают ассоциации с событиями времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Российская газета».

Путин: кресты на немецких танках на Украине вызывают ряд ассоциаций
© РИА Новости

По данным газеты, российский лидер сделал ряд заявлений по текущей повестке во время выступления на марафоне «Знание. Первые».

«Сегодня, когда мы видим на Украине танки с крестами немецкого производства, конечно, здесь возникают некоторые ассоциации. Никуда от этого, к сожалению, не уйти», — отметил Путин.

Ранее газеты The Telegraph и Tagesschau сообщили, что произведенные в Германии танки Leopard 2 оказались фактически бесполезны в условиях украинского фронта.

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