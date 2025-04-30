Индия закрыла воздушное пространство для Пакистана

Индия объявила о временном закрытии своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Пакистаном, включая военные. Об этом сообщает телеканал India TV.

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«Воздушное пространство Индии закрыто для всех зарегистрированных в Пакистане самолетов, а также для самолетов, эксплуатируемых, принадлежащих и арендованных пакистанскими авиакомпаниями или операторами, включая военные рейсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение вступает в силу с 30 апреля и будет действовать до 23 мая. При этом дата окончания является предполагаемой.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией. 29 апреля стало известно о начавшихся боевых столкновениях на границе Индии и Пакистана.