Путин: часть боевиков в Курской области засели в норах и просят эвакуации

Сейчас разрозненные группы украинских боевиков в Курской области сидят в норах, подвалах и в полной изоляции. Им предлагают сдаться, сообщил президент России Владимир Путин.

«По щелям по каким-то, в подвалах каких-то они ещё сидят. Мы слышим, что говорят, просят эвакуации... Эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека, в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции. Кстати говоря, им сдаться предлагают», — сказал президент на просветительском марафоне российского общества «Знание».

26 апреля Вооружённые силы России завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область.