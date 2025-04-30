"Не спастись": России предрекли гибель при ядерной войне в Индии

Шведско-американский физик и космолог, профессор физики Массачусетского технологического института Макс Тегмарк смоделировал последствия предполагаемого конфликта между Индией и Пакистаном с применением ядерного оружия и пришел к выводу, что погибнут 99% жителей США, России, Европы и Китая.

"Ядерная война между Индией и Пакистаном. 47 мегатонн углеродной сажи", - подсчитал эксперт на видео, которое опубликовал Телеграм-канал "Пул №3".

Тегмарк объяснил, что в результате воздушных ядерных взрывов в мегаполисах произойдут ядерные бури.

Огненная буря нагреет воздух, он начнет подниматься, всасывая более холодный воздух со стороны, и это вызовет штормовые ветра, которые раздуют пламя. Гореть будет все. Асфальт превратится в пламенеющую жидкость, плавится начнут стекло и металл.

В результате столбы сажи окажутся в стратосфере, намного выше дождевых облаков, которые могли бы их смыть. Висеть там эта сажа будет до десяти лет, что вызовет резкое похолодание на Земле и гибель урожая.