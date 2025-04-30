В офисе Зеленского назвали последствие конфликта Индии и Пакистана для Украины

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о последствиях конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По мнению советника главы ОП, война, которая угрожает Индии и Пакстану, будет ускорять попытки завершения конфликта на Украине.

Подоляк также заявил, что полномасштабную войну между Пакистаном и Индией он считает маловероятной, несмотря на уже произошедшие стычки на границе, так как оба государства обладают ядерным оружием.

36 часов и «свобода действий»: Пакистан готовится к войне с Индией

Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует осуществить военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов на фоне ухудшения отношений между двумя странами после недавнего теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир.