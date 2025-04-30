Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, они назвали свое подразделение «Нормандия — Неман». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что во Франции «всегда были те, кто разделял и сегодня разделяют принципы и ценности России, те, кто был и остаются вместе с РФ».

«И сегодня некоторые граждане Франции вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, "Нормандия — Неман"», — добавил Путин.

Ранее власти РФ и КНДР подтвердили участие военных Северной Кореи в операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин выразил благодарность северокорейским бойцам, отметив высокий уровень их подготовки.