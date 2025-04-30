Путин передал привет участвующим в СВО танкистам

Президент России Владимир Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее послание глава государства передал бойцам во время беседы с Героем РФ Балданом Цыдыповым, пишет РИА Новости.

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Путин поинтересовался у военного, как настроение у его сослуживцев. Цыдыпов сообщил Путину, что настроение у них отличное. Тогда российский лидер попросил передать им привет.

Кроме того, глава государства удивился, что 26-летний Цыдыпов в столь молодом возрасте не только сам побывал на фронте, но и работает с еще более юными гражданами. Герой России рассказал, что проводит много встреч со школьниками и студентами, которым рассказывает правду о происходящем в зоне СВО «из первых уст».

Балдан Цыдыпов служил в мотострелковом батальоне Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады. Он получил звание Героя России после того, как спас жизни сослуживцев.

В марте 2022 года во время боев в зоне СВО его боевая машина замыкала колонну, когда противник открыл огонь. Цыдыпов взял удар на себя, прикрыв отход российской техники. В результате его героического поступка спаслись 150 человек. Также военный награжден орденом Мужества.