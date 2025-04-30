Генерал отреагировал на радикальное решение Киева по конфликту

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал сообщения о том, что в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, позволяющий лицам старше 60 лет заключать контракты о службе в ВСУ.

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"Ресурсы Украины не безграничны, поэтому, наверное, с их стороны это вынужденная мера", - сказал парламентарий в интервью порталу News.ru.

Соболев отметил, что украинская молодежь бежит за границу и по некоторым данным, уже треть граждан Украины выехала за пределы страны.