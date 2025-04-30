Трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате атаки БПЛА под Белгородом

Трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Он рассказал, что они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бойцов доставляют в областную клиническую больницу бригады скорой медицинской помощи.

«По информации медиков, их состояние оценивается как средней тяжести», – написал Гладков, добавив, что бойцам оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, накануне в селе Новая Таволжанка тоже получили ранения трое бойцов этого подразделения. В результате детонации дрона они получили минно-взрывные травмы и баротравмы.