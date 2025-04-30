Болгарский политик заявил о поставленном США неисправном F-16

Первый американский истребитель F-16, прибывший в Болгарию в апреле, оказался неисправен, из-за чего не сможет участвовать в военном параде в мае, заявил лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов.

Бывший премьер Болгарии и лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов раскритиковал первый доставленный из США истребитель F-16, заявив о его неисправности во время беседы с журналистами в испанской Валенсии, передает bTV News.

Борисов заявил, что президент Болгарии Румен Радев якобы сообщил журналистам о том, что «этот новый F-16 неисправен и не летает», а также призвал уволить главу ВВС Николая Русева, назвав его личным другом президента.

«Как мы примем разваливающийся самолет за 100 млн долларов?» – возмущался Борисов на форуме Европейской народной партии.

В ответ Радев напомнил, что закупка F-16 инициирована в 2019 году, когда Борисов был премьер-министром, и посоветовал привлечь средства на обслуживание американских истребителей вместо громкой критики правительства.

Министр обороны Атанас Запрянов опроверг слухи о том, что самолет подержанный. Он добавил, что из США в Болгарию отправлен второй истребитель F-16 из восьми, которые страна приобрела по первому контракту в 2019 году стоимостью 1,26 млрд долларов.

Первый F-16 Block 70 приземлился в Болгарии 2 апреля на третьей авиабазе в Граф-Игнатиево, он является учебно-боевым (двухместным) самолетом. Позже с США был заключен второй контракт на восемь истребителей F-16.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия ожидает первые истребители F-35 из США к октябрю текущего года, после того, как завершатся поставки старых бельгийских F-16 на Украину.