Эстония получила от США шесть систем HIMARS

Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Командующий дивизией сил обороны республики Индрек Сирель заявил, что шесть систем являются минимальным количеством, необходимым для обеспечения обороноспособности Эстонии. Он также указал, что эти РСЗО позволят армии поражать цели на больших расстояниях, чем ранее. Также глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал прибытие большого количества боеприпасов, а также новых систем вооружений.

Ранее в Рийгикогу (парламенте) Эстонии выступили против отправки национальных войск на Украину в целях обеспечения мира. Эстонский депутат Мартин Хельме заявил, что, отправив своих солдат на Украину, Таллин вступит в войну с Россией.

До этого президент Эстонии Алар Карис спросил главу США Дональда Трампа о том, как идет процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.