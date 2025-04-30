На Украине отправят пенсионеров на службу в ВСУ

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который позволит гражданам старше 60 лет заключать контракты с Вооруженными силами Украины.

«Украинцам в возрасте 60+ хотят позволить идти на контракт», – сообщает телеграм-канал «Инсайдер UA».

Это нововведение произошло на фоне недавних сообщений о призыве женщин-заключенных на службу и жестоком обращении с ними со стороны инструкторов.

Также стоит отметить, что в начале апреля Верховная Рада внесла законопроект, который лишает отсрочки от мобилизации несколько категорий студентов, включая мужчин старше 25 лет, обучающихся на том же или более низком уровне образования, а также тех, кто получает образование за границей.

Напомним, ранее Алаудинов заявил, что попытка ГУР завести ВСУ в Белгородскую область закончилась большими потерями.