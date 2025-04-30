Postimees: заказанные Таллином американские РСЗО HIMARS прибыли в Эстонию

Эстония получила от Соединенных Штатов ранее заказанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила газета Postimees.

Отмечается, что системы, произведенные на заводе американской компании Lockheed Martin, "позволят Эстонии оказывать решающее воздействие на противника до вступления в контакт с пехотными подразделениями".

В 2022 году Таллин принял решение закупить у Вашингтона ракеты ATACMS вместе с системами HIMARS. В январе этого года в эстонском Минобороны заявили, что Lockheed Martin изготовила для балтийской республики шесть РСЗО HIMARS.