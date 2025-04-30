Аналитики, опрошенные «Царьградом», заявили, что западные страны проигнорировали официальное объявление об участии северокорейских солдат в освобождении Курской области. По версии аналитиков, на Западе решили не привлекать внимания к укреплению связей России и КНДР.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что власти и военные КНДР действовали «из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества». Путин заявил, что северокорейские солдаты защищали Россию как свою родину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказывать военную помощь Северной Корее в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как отмечает «Царьград», ранее в западных СМИ активно обсуждались слухи об участии солдат КНДР в спецоперации, но к объявлению Путина на Западе не стали привлекать внимания. По версии аналитиков, связано это с нежеланием объяснять аудитории, что атаки ВСУ привели к «неожиданным последствиям».

«Россия не только укрепила свои военные связи с КНДР, но и - теперь официально - обязалась защищать эту страну в случае агрессии. Таким образом, угрожать северокорейцам теперь бессмысленно, ведь война в случае провокации будет неизбежна», - подчеркнули аналитики.

Они добавили, что попытка организовать атаку против Пхеньяна теперь может представлять собой риск войны с Россией. По словам экспертов, «даже угроза превентивного удара теряет свою ценность».