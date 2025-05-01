Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Телеграм-канале, что в ночь на 1 мая 2025 года было нанесено 35 ударов по военным объектам Украины.

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"Хорошо по Николаеву отработка была. После исходящего нашли установку и вломили со всей пролетарской ненавистью!", - написал Лебедев.

Также он сообщил, что в районе аэропорта Борисполь в Киевской области был нанесен удар по свежеприбывшим украинским военнослужащим. При этом он отметил быструю реакцию российских военных на сообщения о перемещении живой силы и техники ВСУ.

По его словам, тоже самое произошло в Сумской области и Харьковской области, где ВС РФ этими ударами не дают украинским силам сгруппироваться.

"ВСУ и наёмники заходят в Харьковскую область, чтобы ещё до боестолкновений попасть под удар", - отметил подпольщик.

Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам Украины

В интервью РИА "Новости" Лебедев уточнил, что в Киевской области также был нанесен удар по учебному центру, который находится между селами Девички и Старое. Там тренировались добровольцы из ВСУ, при этом в качестве инструкторов выступали иностранные военные. С места передали, что после удара начался сильный пожар и произошла детонация.