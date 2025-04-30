Зеленский заявил о ночной атаке на Украину более 100 российских БПЛА

Территорию Украины в ночь на 30 апреля атаковали более 100 российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Харьков, Днепр, Доброполье, другие наши города и общины. Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели», — написал украинский лидер.

Зеленский также призвал США и страны Европы усилить давление на Россию. Вместе с тем политик попросил передать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО).