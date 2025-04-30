Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Новое в ДНР.

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Населенный пункт был освобожден группировкой войск "Запад", заявили в российском оборонном ведомстве.ВСУ потеряли 220 военнослужащих, а также 10 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии западного производства и 2 боевые бронированные машины. Был уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки "Центр" в зоне СВО улучшили тактическое положение, подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника.