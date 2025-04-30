Эстония сделала заявление об отправке солдат на Украину

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна готова приобщиться к так называемой «коалиции желающих» и отправить сухопутную роту на территорию Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

© EPA/TACC

По словам премьер-министра, планирование «коалиции желающих» все еще находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад в виде боевого подразделения сухопутных войск численностью в роту, инструкторов и штабных офицеров.

Премьер Эстонии также заявил, что Таллин считает лучшей гарантией безопасности для Украины ее членство в НАТО, хоть это может и занять время.

«Безопасность Украины – это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем делать добрые дела, а не только думать о них», – утверждает Михал.

Times: Европа не смогла собрать 25 тысяч солдат для Украины

До этого газета The Times писала, что европейским странам, входящим в так называемую «коалицию желающих» по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава.